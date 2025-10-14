退休族必看！專家揭退休金詐騙手法 5個共同點1次看

專家表示，一定會盈利、短期內獲高回報等，是退休金詐騙手法的5個共同點。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休金是支撐未來生活的重要資產，然而，在日本，以巨額資金為目標的惡意募款和詐騙日益猖獗，專家表示，雖然詐騙方式種類非常多，然針對退休金常見投資騙局中，有5個共同點，那就是斷言「一定會盈利」、承諾短時間內獲得高回報、透過外表和生活方式假裝成功、催促人們做決定與用過多的技術術語來混淆人們，而避免上當最好的防禦就持冷靜，且千萬不要當場簽署或蓋章文件，避免血本無歸。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，Yume Planning執行長同時也是財務規劃師大竹雅子（Masako Otake）表示，某日當她在咖啡店消磨時間時，無意中聽到旁邊座位上傳來一段有趣的對話。

從對話來看，１名60歲出頭的男子似乎正在接受１名30多歲男子，關於如何投資2000萬日圓（約新台幣420萬元）退休金的建議。

「我不太明白，會不會有損失？」60多歲的男子焦急地問。

年輕人笑著說：“當然賺錢啦！我的解釋很難懂吧？所以才賺錢嘛。看看我，我這身打扮就是明證。”

乍一看，30多歲這名男子看起來像個成功的男人，戴著名貴手錶，穿著筆挺的西裝，但我還是忍不住對他有些誇張的手勢和隨興的說話方式感到不安。

然而，聽著這兩個人的對話，讓我想到了「針對退休金的投資騙局」的常見模式，雅子說， 作為退休福利，1個普通的辦公室職員一下子就能收到一筆幾百萬到幾千萬日圓的退休金。在生活中，1次性收到一大筆錢的情況並不常見，這正是詐騙分子有機可乘之機。

然而，這些騙局的切入點具有某些共同點，因此只要意識到這些，就會大大降低您成為受害者的機會。

1. 斷言「一定會盈利」

投資沒有“絕對”，也沒有零風險的產品。儘管如此，「保本」、「零損失」之類的說法，卻是典型的訊號。

2. 承諾在短時間內獲得高回報

他們給出的數字按照常識來說是不可能的，例如「3個月內資產翻倍」或「年利率達到30%以上」。

3. 透過外表和生活方式假裝成功

西裝革履、名表、進口豪華汽車、高層公寓……這些往往只是為了博取信譽的「表演」。真正的成功人士，不會刻意炫耀。

4. 催促人們做決定

他們會說「這是現在才有的特別名額」或「如果你今天不簽約，你就會錯過機會」讓你感到焦慮。

5. 使用過多的技術術語來混淆人們

雖然他們使用難以理解的金融術語，但他們也會試圖讓你放心，他們會說：「如果你不明白也沒關係，我們的業績記錄就是一切。」如果他們無法解釋產品的內容，這本身就是一個警告信號。

此外，當人們聽到「每個人都在做」或「名人都在做」時，他們自己嘗試的門檻似乎就降低了。

雅子表示，面對可能的投資詐騙，要如何防範？首先，必須認識到，那些聽起來好得令人難以置信的故事，比如你一定會盈利，或者你的利潤會在短時間內翻倍的故事，從常識的角度來看，都是不可能的。

話雖如此，對方已經提前做好準備，不給你思考的時間，而且他們可能已經訓練自己快速說話來激怒你。

因此，當您對對方的態度感到不知所措，建議您停止談話並離開現場。請避免當場簽署或蓋章文件。

請務必將文件帶回家，冷靜地仔細閱讀，諮詢家人或專家也很有效，透過諮詢，您可以獲得冷靜的意見，並檢視自己對投資產品的理解，重要的是養成不自行做決定的習慣，為了確保您能安心使用退休儲蓄，請記住「先保障，後增長」。

