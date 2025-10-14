大阪世博閉幕 TECH WORLD館創110萬人次造訪

Tech world館舉辦閉幕儀式。（館方提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕2025年大阪世界博覽會昨（13）日圓滿閉幕，為期184天的全球盛會正式畫下句點。「TECH WORLD館」也舉行溫馨隆重的閉館儀式，宣告本次展演任務圓滿完成，開館6個月以來，TECH WORLD館成功吸引超過110萬人次參觀，是世博園區的人氣亮點，更透過創新內容與深度策展，讓世界看見臺灣的文化底蘊與科技創意。

在昨閉館儀式中，TECH WORLD館舉行象徵圓滿落幕的「息燈儀式」。TECH WORLD館名譽會長黃志芳致詞表示：「經由 TECH WORLD館，我們在世博向世界詮釋了：臺灣，這一個小小多山的國家，是何等的美麗，是何等的偉大。」

TECH WORLD館自2025年4月開館以來，以「共好」為策展主軸，透過「生命劇場」、「自然劇場」與「未來劇場」三大沉浸式展區，引導參觀者思考科技、人類與自然之間的關係。110萬參觀人次的背後，是來自世界各地遊客對展館內容的高度共鳴與肯定。

展館同時接待超過60國、逾4000位官方與貴賓團代表，舉辦超過300場跨國交流與藝文演出。更在9月以「生命劇場」榮獲國際設計獎World Expolympics「最佳展示獎銅牌」，成為園區最受矚目的展館之一。

黃志芳也與TECH WORLD館館長邱揮立共同向第一線導覽員、警衛、清潔隊與工程團隊頒發感謝狀，並特別向長期協助的臺灣後勤與技術支援團隊致意。黃志芳表示：「從寒風苦雨的春日到盛夏酷暑，我們的團隊始終以溫暖與專業迎接每一位來訪者，讓世界看見臺灣最美的風景──人。」

TECH WORLD館有近110萬觀眾的深度參與，臺灣不僅成功在國際舞台上展現文化實力與科技能量，也向世界傳遞出屬於這個時代的共同價值：「共好」，這份相信連結、相信善意的力量，將繼續在更多角落發酵，為世界帶來更多可能。

