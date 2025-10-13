榴槤大亨懸賞3萬元「打兒子情婦耳光至少十個」為媳婦出氣、斷絕與兒關係

泰國著名榴槤商人阿農·羅通 （Arnon Rodthong）對外懸賞，如果有人能賞他兒子的情婦巴掌，就給他3萬泰銖（約920美元，近台幣3萬元）。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕泰國著名榴槤商人阿農·羅通 （Arnon Rodthong）對外懸賞，如果有人能打他兒子的情婦巴掌，就給他3萬泰銖（約920美元，近台幣3萬元），雖然後來因輿論壓力，他收回承諾，並與兒子斷絕關係，但懸賞的言論一出便迅速走紅。

這位大亨在泰國南部春蓬府的朗蘇安區擁有一家大型榴槤倉庫，本週早些時候，他在Facebook貼子中公開了兒子的婚外情，並提出了打巴掌的要約。

越南當地通訊社Thaiger援引阿農·羅通 的話說：「對於朗蘇安區的所有幫派，我願意向任何襲擊我兒子情婦的人支付3萬泰銖。你們必須至少打她十個耳光」，他並補充說，這名女子「活該，因為她有外遇」。

阿農繼續解釋說，這名女子之前曾為他工作，並嫁給了他的侄子，但後來又與他已婚的兒子有了關係。他說，他發文是為了捍衛自己無辜的媳婦，說服兒子斷絕這段婚外情。

根據Mothership報導，該貼文很快就引起了泰國網友的關注，一些網友稱讚他為兒媳挺身而出，而另一些人則指出，該貼文可能因鼓勵暴力而違法。

在意識到可能產生的法律影響後，阿農撤回了提議，並斷絕了與兒子的關係，宣布將收回之前登記在兒子名下的所有資產，並將其交給孫女。

阿農的公司是泰國南部最大的榴槤經銷商之一，每天從農民那裡購買40至50噸榴槤，也投資了房地產。

