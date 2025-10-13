彈性育嬰留停明年元旦上路 勞動部啟動3大育嬰津貼簡化申請程序

勞動部今日舉行「彈性育嬰留職停薪津貼及續保申請程序簡化措施座談會」，勞動部長洪申翰（右）出席參與討論，左為勞工保險局局長白麗真。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為了讓即將在（115）年1月1日正式上路的「育嬰留職停薪彈性化」順利推動，勞動部今（13）日召開「彈性育嬰留職停薪津貼及續保申請程序簡化措施座談會」，邀集多家企業人資主管交流意見，勞保局於會中宣布3大簡化申請流程，讓津貼與續保申辦更快速、更便利，減輕投保單位的行政負擔。

勞保局為推動彈性育嬰留停，已同步簡化多項申請流程，包括：

一、可累積多日一次辦理，並可同時申請津貼及續保。

二、提供書面與線上多元申辦管道，24小時全程線上辦理。

三、勞保局將主動辦理續保或不續保作業。

此外，對於小微型企業的定額獎勵金措施，勞保局也簡化雇主請領作業，由勞保局主動比對育嬰續保及津貼資料，篩選符合領取資格的雇主，投保單位僅需至勞保局官網線上系統登錄指定帳戶，獎勵金將按季自動撥付，減少投保單位行政作業。

勞動部今（13）日召開「彈性育嬰留職停薪津貼及續保申請程序簡化措施座談會」，邀集多家企業人資主管交流意見，勞動部長洪申翰全程出席。洪申翰表示，台灣少子化挑戰嚴峻，許多父母在職場與家庭間面臨「時間不夠」的困境，新制上路後，將讓家長能更靈活安排育兒時間，也有助企業留住人才、穩定人力運用，避免勞工長期育嬰留停後復職困難。

與會企業人資代表多肯定政策方向，並提出實務建議，期望勞保局持續簡化流程，並在新制上路前加強宣導，讓中小企業及勞工充分了解權益。勞保局表示，將持續蒐集意見、優化系統，與企業共同打造更友善的育兒職場，促進工作與家庭雙贏。

