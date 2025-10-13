三陽捐贈100台機車及1500萬元 助花蓮光復災後重建

花蓮因堰塞湖溢流造成的嚴重災情，機車大廠三陽（2206）工業秉持企業社會責任精神，響應行政院東部聯合服務中心號召， 捐贈100台機車與1000萬善款，加計公益團體「社團法人親慈慈善會」提撥的500萬，共計百台機車與1500萬元，協助災區重建，支援受災民眾早日恢復正常生活。（三陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕花蓮因堰塞湖溢流造成的嚴重災情，機車大廠三陽（2206）工業秉持企業社會責任精神，響應行政院東部聯合服務中心號召， 捐贈100台機車與1000萬善款，加計公益團體「社團法人親慈慈善會」提撥的500萬，共計百台機車與1500萬元，協助災區重建，支援受災民眾早日恢復正常生活。

這次災害造成花蓮多處地區房舍嚴重毀損，居民生活陷入困境。為了讓援助能即時發揮作用，三陽工業與親慈慈善會分別提撥1000萬元與500萬元公益善款，提供近2000戶受災家庭生活急難救助與即時災後重建，期能減輕災民的經濟壓力，協助他們度過最艱難的時期。

請繼續往下閱讀...

災區現場被厚重汙泥覆蓋，許多機車被汙泥掩埋損害嚴重，居民生活行動受到嚴重影響。為協助災民儘快恢復交通便利，三陽將捐贈100台機車予受災民眾作為日常通勤及代步工具，期盼能為協助受災居民生活重新上路，為重建行動注入實質助力。

三陽董事長吳清源表示，「花蓮的災情讓全台同感心痛，許多志工不眠不休地協助清理汙泥，用心守護受災居民，展現了無比的勇氣與奉獻精神，三陽與親慈慈善會希望透過這份捐助，讓愛與資源即時送達到最需要的地方，並持續關注災後重建進度，陪伴花蓮重拾安定與希望。」

親慈慈善會自災後第一時間即展開行動，9月24日主動聯繫光復鄉災害應變中心與社福單位了解災情，隨即調度拖吊車、夾子車協助災民清理受損車輛與廢棄物，並捐贈衣物、棉被、清潔用品及醫療物資；同時緊急出動挖土機、山貓及砂石車等設備，號召志工投入災區清淤與家園整理，展現民間力量的即時行動與溫暖關懷。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法