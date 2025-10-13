諾貝爾經濟學獎3學者獲榮耀 闡釋創新驅動經濟成長

諾貝爾委員會成員克斯汀恩弗洛（右）宣布 2025年諾貝爾經濟學獎得主。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕瑞典皇家科學院週一（13日）表示，三位經濟學家因闡釋了創新驅動的經濟成長而被授予2025年諾貝爾經濟學獎。

喬爾·莫基爾（Joel Mokyr ）、菲利普·阿吉翁（Philippe Aghion ）和彼得·豪伊特（Peter Howitt）共同分享了這項享有盛譽的獎項，該獎項正式名稱為「紀念阿爾弗雷德·諾貝爾的瑞典中央銀行經濟學獎」。這是今年頒發的最後一項獎項，獎金為1100萬瑞典克朗（約99.8萬歐元）。

該獎項頒獎機構週一在一份聲明中表示，「獲獎者告訴我們，持續成長並非理所當然」；「在人類歷史上的大部分時間裡，經濟停滯而非增長是常態。他們的工作表明，我們必須意識到並應對持續增長面臨的威脅。」

莫基爾教授是美國埃文斯頓西北大學的教授，阿吉翁教授是法國巴黎法蘭西學院、歐洲工商管理學院和英國倫敦政治經濟學院的教授。豪伊特教授是美國普羅維登斯布朗大學的教授。

莫基爾教授獲得了一半獎金，另一半由阿吉翁教授和 豪伊特教授分享。

諾貝爾委員會成員約翰·哈斯勒表示：莫基爾利用歷史觀察，確定了基於技術創新實現持續增長的必要因素。阿吉翁和豪伊特則提出了創造性破壞的數學模型，即新產品和更好的產品不斷取代舊產品的過程。

醫學獎、物理學獎、化學獎、和平獎和文學獎已於上周公布。經濟學獎設立得晚得多，首次頒發於1969年，該獎已頒發56次，共有96人獲獎，其中僅有三位獲獎者為女性。



