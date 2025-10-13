統一超商9月合併營收291.68億元 創同期新高

統一超商（2912）9月合併營收達291.68億元，較去年同期增加1.56%，續創同期新高紀錄；累計1~9月合併營收達2609.5億元，年增3.64%。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）9月合併營收達291.68億元，較去年同期增加1.56%，續創同期新高紀錄；累計1~9月合併營收達2609.5億元，年增3.64%。

統一超商表示，台灣7-ELEVEN穩健展店、持續深化市場布局，並透過線上線下多元商品與創新服務，不斷擴大「uniopen會員生活圈」。9月開學季與中秋提早採買帶動鮮食、節慶送禮等商機，共同挹注門市來客與消費動能。

轉投資事業包括悠旅生活（星巴克）、統一生活（康是美）、統一速達、統一百華等亦同步成長，持續挹注整體營收表現。

台灣7-ELEVEN持續深化「uniopen會員生活圈」，全台會員已正式突破1900萬人，今年不僅OPENPOINT點數發點量創下新高，持續以「擴大點數生態圈」、「會員高回饋」、「點數活用」三大策略祭出專屬會員活動。

今年4月推出的「uniopen PRIMA會員訂閱制」，首波5萬名額已幾近額滿，再搭配「中國信託uniopen聯名卡」於統一企業集團各通路使用，疊加點數回饋與全店活動加碼有效帶動來客數與消費頻率，進一步推升會員貢獻穩定成長。

展望10月，台灣7-ELEVEN看好中秋節、雙十節及光復節3大連假出遊商機，以及季節轉換帶動的暖食需求，將持續透過鮮食、咖啡、茶飲及季節性商品推出秋季話題新品。

結合uniopen會員生活圈及深化會員服務優勢，擴大電商與跨通路整合，致力架構超越消費者期待的生活服務平台。

