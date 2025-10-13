全家餐飲9月營收創同期新高 乾杯9月營收年減12.43％

乾杯第4季以雙重動能強勁開局：「黑毛屋」已於10月一舉插旗雙城，進駐台中新光三越、高雄漢神巨蛋兩大指標百貨，完成六都布局；燒肉品牌「KANPAI CLASSIC」亦於9月底與台中新光三越同步回歸，修復主力戰線。兩大動能有望合力為集團帶來強勁營收挹注。（乾杯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家國際餐飲（7708）今天公佈9月合併營收為2.21億元，年增9.01%；累計1~9月合併營收達20.16億元，較去年同期成長13.2%。

全家國際餐飲表示，9月氣溫高溫不斷，大戶屋首度推出「冰淇淋漂浮系列」新品飲料，掌握秋老虎體感變化商機；bb.q CHICKEN針對開學季推出「開學應援餐」，並攜手兩大外送平台推出連續28天買一送一、買A送B超值優惠，挹注客流增加、推升營收續揚。

請繼續往下閱讀...

IKIGAI燒肉則是瞄準中秋節前的聚餐需求，推出「月滿肉香雙人套餐」，有效助攻營收成長。展店部分，大戶屋和IKIGAI燒肉，8月底於台南新光小北門盛大開幕，多元餐飲選擇，成功吸引入店人潮，持續擴大南部市場及擴展潛力區域。

展望後市，隨著各大百貨週年慶開跑，進入10月連假旺季，及年末聚餐需求增加，預期將帶動各品牌客流量，進一步推升業績。此外，「全家餐飲」將持續擴大餐飲市場版圖，第4季陸續有新展店計畫，大戶屋全台店鋪數將突破50店以上，持續帶動營收成長動能。

乾杯（1269）今日公告9月自結合併營收3.6億元，年減12.43%；累計前9月合併營收33.64億元，年減1.14%。

乾杯集團表示，受中秋節所屬月份不同及假期天數較少影響，致使比較基期墊高，進而影響9月營收表現下滑。然而，集團仍展現良好營運韌性。鍋物品牌「黑毛屋」展店效益發酵，營收較去年同期大幅成長逾5成；外販事業亦繳出近兩成的成長佳績。中秋禮盒銷售突破千盒，多重動能持續穩固營運基礎。

10月連續假期密集，雖受出國旅遊潮分流影響，中秋連假期間台灣餐飲事業單日營收（10月6日）仍達2300萬元，創下今年單日新高。尤其是和牛懷石品牌「和牛47」，在成功調整品牌定位後，營收逆勢成長逾一成，顯示品牌仍具中秋燒肉指標的競爭力。

展望第4季，集團以雙重動能強勁開局：「黑毛屋」已於十月一舉插旗雙城，進駐台中新光三越、高雄漢神巨蛋兩大指標百貨，完成六都布局；而燒肉品牌「KANPAI CLASSIC」亦於9月底與台中新光三越同步回歸，修復主力戰線。兩大動能有望合力為集團帶來強勁營收挹注。

隨著年末餐飲旺季到來，鍋物需求預計在秋冬持續走強，集團將持續推出新品搶佔市場商機。此外，集團亦同步籌備全新餐飲品牌，預計年底前開幕，持續深化品牌多角化策略，追求穩健成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法