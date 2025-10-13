安勤揮軍北美嵌入式展會 鎖定雙AI應用商機

安勤聚焦生成式AI與分辨式AI技術結合邊緣運算與智慧物聯網應用，展現跨足多元垂直市場的整合能力。（安勤提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠安勤（3479）將於11月4日至6日赴美參加在加州安納罕舉辦的「Embedded World North America」展會，以「雙AI應用」為主軸，聚焦生成式AI與分辨式AI技術結合邊緣運算與智慧物聯網應用，展現跨足多元垂直市場的整合能力。公司指出，本次參展將有助於深化北美市場布局，並強化AI整合方案能見度。

安勤表示，旗下美國團隊持續推進在地化策略，除了在展場展示AI運算平台之外，亦同步推廣智慧辦公及空間管理方案，推出多款搭載Arm架構的小型面板電腦，支援會議預約與門禁管理，鎖定企業總部與智慧建築市場。隨著美國製造業回流趨勢升溫，公司強固型工業平板電腦亦同步亮相，為工業自動化與人機介面提供可靠解決方案，展現安勤於北美市場的服務深度。

安勤觀察，此次展出重點之一為分辨式AI應用，整合CPU、Intel Arc GPU與神經處理單元（NPU），AI運算效能高達99 TOPS。該平台具可更換輸入、輸出連接埠設計，靈活滿足客製化需求，適用於交通監控、公眾安全與運動分析等應用場域。生成式AI部分則與策略夥伴安提國際（Aetina）合作，展示語言模型與邊緣裝置整合應用，透過自然語言輸入可即時調閱監控畫面，提升智慧工廠與企業環境安全防護效率。

安勤提到，為因應AI需求，公司同步釋出多款輝達Jetson系列平台，包括小型系統與模組化方案，兼具輕量部署與高彈性設計，目前已獲得ODM（原廠委託設計製造商）夥伴採用。美國團隊並提供在地維修、技術支援與專案管理，貼近當地市場需求，藉由AI與邊緣運算整合應用，將持續深化策略夥伴合作與客戶連結，打造面向未來的智慧應用生態系。

