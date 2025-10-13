寶成9月合併營收193.8億元 年減9.2％

製鞋大廠寶成工業（9904）今日公布9月自結合併營收為193.8億元，較去年同期合併營收213.35億元減少9.2%。（取自官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕製鞋大廠寶成工業（9904）今日公布9月自結合併營收為193.8億元，較去年同期合併營收213.35億元減少9.2%；累計1月至9月自結合併營收為1886.43億元，則較去年同期合併營收1954.21億元減少3.5%。

寶成工業重要子公司裕元工業（香港聯交所股票代號：00551）9月自結營收為6.33億美元（折合約新台幣193.05億元），較去年同期營收6.6億美元減少4.1%，其中製鞋業務當月營收年減3.8%。

累計1月至9月自結營收則為美金60.17億元，較去年同期營收60.75億美元略減1.0%，其中製鞋業務累計營收年增2.3%，維持正向成長趨勢。

由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際（香港聯交所股票代號：03813）9月自結營收為人民幣13.48億元（折合約1.87億美元），較去年同期營收人民幣14.17億元減少4.8%。

累計1月至9月自結營收為人民幣129.03億元（折合約17.86億美元），則較去年同期營收人民幣139.83億元減少7.7%，反映主要營運地區之消費表現仍偏保守。

