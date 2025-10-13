數字9月Q3、前3季營收創同期高 Q4正向

數字9月營收1.86億元。（取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕網路生活平台數字科技（5287）今日公告9月營收1.86億元，月減7.5%、年減1.48%，第三季合併營收5.92億元、累計前三季合併營收17.48億元，年增率3.48％，單季、前三季皆創同期新高。展望第四季，受惠各平台年底啟動訂閱制，有望挹注營收表現。

數字旗下有「591房屋交易網」、「8891汽車交易網」、「小雞上工」、「8591寶物交易網」等平台。其中房屋、汽車交易佔總體營收約8成。數字指出，9月營收衰退主因就是台灣房市進入冷靜期所致。

不過，數字也說，旗下的「寶物交易」、「小雞上工」與「100室內設計」持續加溫，9月營收都有雙位數成長表現。展望第四季，因各平台將在年底啟動全面收費機制，看好創新平台將呈雙位數成長，挹注整體營運。

數字也指出，今年持續投入AI應用，以最佳化各平台服務，包含房屋交易、人力銀行、媒合水電等專業店家的「找師傅」等都已導入AI助手；此外，找師傅已經在第二季啟動新的收費模式，推出後半年內營運翻倍成長。

