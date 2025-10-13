康霈*宣布買庫藏股1800張 價格區間145-250元

康霈*宣布買回庫藏股1800張。圖左為康霈*董事長徐坴暉、右為執行長凌玉芳。（康霈*提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕曾經是隱藏版股王的新藥股康霈生技（6919）今日宣布，董事會已通過實施庫藏股計畫，展現該公司對自家新藥價值與長期發展前景度決心。不過由於買回張數僅為1800張，相較目前日成交量動輒2萬張的康霈*，法人認為宣示意義大於實質幫助。

董事會決議庫藏股實施期間自今年10月14日至12月13日，預計買回1800張，金額上限為4.5億元，價格區間為每股145至250元。康霈*表示，將依市場條件及法規分次執行，並保留彈性調整之權利。

請繼續往下閱讀...

康霈*董事長徐坴暉表示：「康霈團隊對公司核心技術與長期價值充滿信心。實施庫藏股計畫反映我們穩健推進全球研發與授權布局的決心。緊接著，公司將於11月參與美國Obesity Week 2025年會，進一步強化與全球體重管理領域領導企業及專家學者的合作，積極推動後續國際研發與授權布局，持續為投資人與全球廣大病患創造長期價值。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法