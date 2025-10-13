保險業接軌台版ICS 彭金隆：複雜程度超乎想像

金管會主委彭金隆表示，已請壽險公會籌組「接軌委員會」，作為金管會與業界的專業對口機制。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕針對TW-ICS（新一代清償能力指標），金管會主委彭金隆今天在立院答詢表示，上任以來，已主持超過50場會議研議ICS接軌細節，複雜的程度超乎想像，跟過去的方法論完全不同，需要兼顧各家的差異，又要能夠穩健過渡；他已請壽險公會籌組「接軌委員會」，作為金管會與業界的專業對口機制。

立法院財政委員會今天（13日）日質詢中，民進黨立委林楚茵關注「TW-ICS接軌進度」與「銀行凍結帳戶流程爭議」兩大議題。首先，林楚茵指出，明年1月保險業即將接軌的TW-ICS，各壽險公司體質與風險結構差異極大，「就像做一件衣服要所有人都合身，難度極高」，監理寬容措施如何符合每一家壽險業者的狀態。

彭金隆表示，已請壽險公會籌組「接軌委員會」，作為金管會與業界的專業對口機制；資本監理非常有彈性，規則出來之後仍有修正調整空間，會確保未來十至二十年間制度，能隨國際趨勢與市場波動靈活調整。

其次，林楚茵指出，近期民眾遭銀行無端凍結帳戶案件頻傳，民眾帳戶遭列為警示帳戶後，往往求助無門，銀行第一線行員缺乏明確的作業準則，既要防範詐騙又怕誤傷民眾，「應該有一套清楚、可操作的SOP，讓防詐與民眾權益能並行不悖。」

林楚茵建議，金融機構應導入AI或線上客服系統處理民眾申訴，提高效率與可追蹤性。

彭金隆回應，已請銀行公會成立「打詐委員會」，統整各銀行內部機制並建立共通性標準，但具體判斷準則不對外公布，以避免被不法人士利用。彭金隆強調，目前已要求銀行設置申訴專線，與專責窗口處理被鎖控帳戶爭議，並持續檢討電話打不通等問題。

