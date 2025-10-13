台灣大9月EPS 0.38元 前3季EPS 3.49元

台灣大總經理林之晨。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大哥大9月自結合併營收157.8億元，年減0.8%，稅後淨利11.4億元，EPS為0.38元。累計前九個月營收1419.8億元，稅後淨利為105.6億元，EPS達3.49元。

台灣大指出，受惠9月19日上市的iPhone 17系列熱銷，以及新科技事業收入挹注，帶動智慧型手機月租用戶ARPU持續成長。獲利方面，在行動服務及固網收入兩大動能推升之下，9月份電信營業利益及電信EBITDA皆年增4%。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，台灣大持續擴大影視內容布局，策略投資夥伴智寶國際已於9月18日成功登錄興櫃（7824），成為全台首家以動漫遊戲（ACG） IP為核心、進軍資本市場的公司。

台灣大說，持續拓展Taiwan Mobility布局，串聯充電、共享、停車、儲能與租賃五大資源鏈，打造一站式永續移動服務體系，MyCharge充電版圖進一步擴展至全台縣市，2025年底將涵蓋逾 100 座據點、550支充電樁。在5G技術創新推動上，攜手高通、諾基亞完成全台首例「上行發射切換」技術驗證，5G上傳速率提升30%，大幅優化AI、AR/VR與車聯網等應用的即時上傳體驗，釋放上行應用潛能。

