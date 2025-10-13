仁寶強化長照新事業 子公司明年1/1併入智齡科技

仁寶健康彭聖華董事長（左起）、智齡科技創辦人康仕仲博士完成簽約儀式。（仁寶提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶電腦（2324）旗下子公司仁寶健康與智齡科技今日正式簽署合併契約，合併基準日訂為2026年1月1日，仁寶健康將成為智齡科技100%子公司，仁寶預計持有智齡科技完全稀釋後股權約11.1%。本次合併結合雙方在醫療及長照領域與AI SaaS（人工智慧軟體即服務）技術的優勢，攜手打造完整的智慧醫療及長期照護生態系。

仁寶指出，此項合作不僅鞏固仁寶在智慧醫療領域的佈局，更是面對台灣邁入超高齡社會、搶攻長照市場爆發性成長的重要關鍵。觀察台灣已於2025年正式進入超高齡社會，65歲以上人口占比超過20%，政府將於2026年全面推動長照十年計畫3.0 （長照3.0），長照產業將迎來快速成長期。

仁寶看好台灣在未來10年的高齡人口將增加逾三成，長照需求將持續擴大。集團目前除了深耕智慧醫療器材的研發與銷售，更積極布局醫療服務與長照資訊軟體服務，旗下子公司仁寶健康以「仁寶 i照護」系統平台，已服務千餘家居家照護單位及百餘家日照中心。

仁寶提到，智齡科技由台灣大學康仕仲教授創立，專注於智慧長照SaaS與AI技術，服務涵蓋住宿式長照、日間照護及居家照護，並已成功拓展至北美市場。與仁寶健康合併之後，雙方將以「台灣示範、國際輸出」為策略模式，加速進軍海外市場，為仁寶智慧醫療事業開啟下一波成長動能。

仁寶健康董事長彭聖華認為，醫療與長照產業正處於結構性轉型的關鍵時刻。仁寶健康與智齡科技的結合，不僅是資源整合，更是對高成長領域的前瞻性投資。雙方將以此為基礎，打造智慧長照的產業標竿，迎接台灣超高齡社會的挑戰，並將成功模式推向國際，為企業與股東創造長期價值。

彭也強調，仁寶健康與智齡科技對於「以AI輔助照護的未來」充滿信心，目標共同攜手推動照護創新應用落地，提供兼顧品質、效率與人性化的智慧照護解決方案，搶先布局全球長照產業的新藍海。

