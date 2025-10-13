外媒預估台積電16日股價將飆升 曝「穩賺不賠」押寶

外媒認為輝達和超微等客戶將為台積電帶來驚人的營收成長，並可能促使其股價在10月16日公佈第3季業績後飆升。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕最近幾週，晶片設計巨頭輝達、博通和超微宣布達成多項大規模人工智慧 （AI） 基礎設施交易。每家公司都提供適用於AI超大規模運算平台的可行運算晶片，但這些公司都有一個共同點：它們不會生產自己的晶片，他們的大部分製造工作都由全球領先的晶片代工廠台積電完成。外媒The Motley Fool報導並大膽預估，台積電將在10月16日公布財報後股價飆升。

報導認為輝達和超微等客戶將為台積電帶來驚人的營收成長，並可能促使其股價在10月16日公佈第3季業績後飆升。

請繼續往下閱讀...

台積電擁有諸多優勢。它提供領先的製造技術，並在先進晶片製程上實現一流的良率。雖然英特爾的晶圓代工部門一直是其競爭對手，但如今，由於其在先進晶片節點代工廠領域的地位已不高，英特爾正難以吸引客戶。

另一個第三方製造選擇是三星，但有報導稱，三星3奈米晶片生產線的可用良率約為50%，遠遠落後於台積電，後者近年來已將其3奈米晶片良率提高到90%左右。

無論如何，台積電都是業界規模最大、實力最強的晶圓代工廠，投資人應該將其納入投資組合。投資台積電，就等於押注世界對更先進晶片的需求將持續成長。考慮到目前已在人工智慧基礎設施方面投入的巨額資金，這似乎是一筆「穩賺不賠」的押寶。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法