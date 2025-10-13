自由電子報
周永暉接任臺灣港務公司董事長 展望2030願景

2025/10/13 18:07

臺灣港務公司董事長李賢義（左）卸任，交通部次長林國顯（中）主持交接儀式，新任周永暉走馬上任。（臺灣港務公司提供）臺灣港務公司董事長李賢義（左）卸任，交通部次長林國顯（中）主持交接儀式，新任周永暉走馬上任。（臺灣港務公司提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕臺灣港務公司新任董事長今（13）日上任，由交通部次長林國顯主持交接儀式，原任董事長李賢義功成身退，由前交通部觀光署署長周永暉接任。

周永暉現年66歲，為國立交通大學交通運輸研究所博士，曾任交通部觀光署署長、臺灣鐵路管理局局長、鐵路改建工程局局長及中華顧問工程司董事長等職務，亦曾擔任港務公司董事，深耕交通領域超過40載。

周永暉表示，臺灣港務公司是百年企業，扮演著國家重要的港航發展，感謝李賢義董事長過去帶領港務公司經營團隊的付出，尤其在困難的疫情期間及疫後成果，都是有目共睹，其將在此一基礎上持續努力，追求更多的突破。

周永暉認為，航港產業與港埠業務的發展，必定是一方面持續公司成立的初心「團隊、誠信、專業、顧客」不斷精進；另一方面，為邁向2030的關鍵時刻要「打底拔尖」，朝向「強港航、興觀光、智管理、達永續」四大主軸目標前進。

他表示，今後港務公司要本著發揚海運精神，與業界互利共榮，並在交通部中央支持下，持續建設智慧港埠、精進安全效能；同時，為能引領全球商機，在董事會的支持下，做到創新永續轉型。

