攸泰9月營收年增2成 前3季業績成長6％

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠攸泰科技（6928）9月營收1.33億元，月減32%、年增20%，今年前9個月營收累計為16.29億元、年增6%，管理層展望後市，隨著匯率波動漸趨穩定，邊緣運算需求持續增長，公司將持續擴展機器人、電動車、醫療、政府標案等垂直應用領域，推動產業長期成長。

攸泰觀察旗下涉及的應用市場動態，海事領域仍為支撐穩健營運表現的主要動力來源，9月出貨較去年同期上升24%，前三季累計營收年增25%，顯示市場需求穩定。此外，高毛利的智慧移動市場出貨續增，9月營收年增達108%，市場動能明顯回升。

區域營收方面，美洲地區為9月主要出貨市場，整體營收比重達到40%，今年前三季累計營收則以歐洲市場占比最高，達37%，反映公司海外布局成果逐步顯現，並有效分散高關稅風險。亞洲地區、其他市場出貨穩定，分別較去年同期成長150%與27%，對整體營收的助益持續提升。

攸泰科技強調，後續將深化投入邊緣AI運算與視覺影像辨識分析，並深化高毛利業務布局。同時，公司透過台灣、歐洲與美國據點及在地化資源，強化供應鏈韌性與就近服務能力，以降低關稅及地緣政治變動對營運的影響，推動整體營運穩健成長。

