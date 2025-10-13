華豐斥資8.58億元在美購廠。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕輪胎大廠華豐（2109）今日舉行重大訊息，總經理王嶠奇表示，董事會跟審計委員會決議通過華豐向華豐董事、住友橡膠工業株式會社的子公司 Sumitomo Rubber USA LLC取得在美國紐約州的土地、廠房及附屬設施，預計交易的金額2800萬美元、約台幣8.58億元。

王嶠奇指出，2020年底以來，因為反傾銷、關稅等的問題，已經深入評估要在美國市場的運營，就必須要建立一個生產基地，因而決定這項投資案，並將取得Sumitomo Rubber USA在紐約州的不動產作為生產廠區使用。

請繼續往下閱讀...

王嶠奇說，因交易金額超過公司的資產10%，因此預計12月1日召開股東臨時會討論。

據了解，華豐在美國廠房將以生產自行車胎、重機車胎及高爾夫球車胎，就近供貨給美國客戶，避免受到對等關稅等政策衝擊。華豐目前有台灣廠、泰國廠，其中，台灣廠主要生產高階自行車胎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法