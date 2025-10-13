新壽「分手費」 北市府：若轉嫁輝達會示警

台北市地政局長王瑞雲。（記者方賓照攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕外傳對於北士科T17、T18地上權，新光人壽開出天價分手費，台北市議員張斯綱今天在議會詢問市長蔣萬安，新壽目前繳納的權利金的金額，將牽涉到後續解約金計算基礎，另，如果新壽與市府合意解約，將未實現利益轉嫁給輝達，地政局長王瑞雲回應，會示警輝達。

張斯綱認為，現今數據資訊眾說紛紜，市府應對外說明清楚，如果新壽與市府合意解約，會否將未實現利益轉嫁給輝達？市府會否表達意見、示警？例如新壽要求140億元，與市府合意解約50億元、假設剩下的90億元轉嫁給輝達；王瑞雲允諾會示警輝達。

新壽權利金繳了29億餘元、土地租金2億餘元，合計32億餘元。

王瑞雲表示，契約裡有規定是否為合意解約，如是走合意解約，尚未發生的預繳權利金、履約保證金可以退，然而過去4年已經發生的地租、權利金的部分要協商，大約6億元，一切回歸合約規定，未來提出的金額都會公開透明處理。

此外，假使輝達順利取得T17、T18土地使用權，並且併入中間的道路，以50年計算的話，估算權利金大約是多少？會否高出當初新壽合約的價格？

王瑞雲說，因需重新設定地上權，所以要用現在的行情重新估價，市府也會找估價師來估，「已經過了4年，一定會（高於當初的價格）」。

