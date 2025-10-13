iPhone新機熱賣 遠傳9月營收首破100億元創新高

遠傳總經理井琪。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳電信9月受惠iPhone新機買氣帶動用戶升級5G、數位生活服務穩健成長，與企業智慧資通訊成長挹注，當月合併營收突破百億元，創下單月歷史新高，達到100.84億元，年成長10.6%，稅後淨利11.94億元，年增9.6%，每股稅後盈餘（EPS）為0.33元。累計前9月合併營收776.62億元，年增2.9%，稅後淨利100.64億元，年增9%，每股稅後盈餘（EPS）為2.79元。

遠傳指出，9月總用戶數持續穩健成長，月租型用戶5G滲透率達到46.2%，居同業之冠。月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）持續上揚，帶動整體行動服務營收達到51.88億元，年成長率2.2%，創下自2021年3月以來連續55個月正成長的佳績。

遠傳9月企業智慧資通訊業務受惠於多項系統整合、物聯網專案順利交付，以及雲端與資安服務業務穩健成長。在個人數位服務方面，9月份營收維持雙位數年成長；包含遠傳積極拓展娛樂服務版圖，投資音樂劇與展演活動，持續帶動營收成長。遠傳friDay影音歡慶十週年，推出多部獨家韓劇，並首度與外送平台跨界合作，進一步推升營收表現。

另外，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，遠傳攜手花蓮慈濟醫院立即啟動5G遠距診療，解決災民就醫及領藥難題，並於第一時間投入災區救援，成立關懷服務站、募集緊急通訊手機送往當地等十大關懷措施，並與手機大廠合力捐贈550萬元善款，守護花蓮。

