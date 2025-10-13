烏山頭水質檢測曝光打臉蘇一峰！ 經部：未有水質被光電板污染

烏山頭水庫水質檢測數據。（記者廖家寧翻攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕網路謠傳烏山頭水庫水質遭水面型光電案場的清洗藥劑所污染。對此，經濟部曝光水質檢測資料，並指出光電板僅用清水清洗保養即可，全台目前水庫上方設置太陽光電案場多已完成設置，至今未有因鋪設光電板而影響供水品質的情事，無論是烏山頭水庫或其他水面型光電設置亦然。

台北市立聯合醫院胸腔內科醫師蘇一峰近日頻在臉書發文指稱，烏山頭水庫自建置光電板後，水質排名全台倒數，原因在於清潔工人直接以藥劑清洗光電板，更稱「如果你仔細上網下載台灣的水質報告書，就會發現一件事，一件政府沒有告訴你的事，各水庫水質根本沒有驗清潔劑（界面活性劑）」。

然而與蘇一峰所言不符合的是，農水署的水質檢測資料顯示，烏山頭水庫今年4月15日檢測陰離子界面活性劑（mg/L）數值為0.03；另自來水公司今年第2季的水質檢測顯示，烏山頭淨水場陰離子界面活性劑（mg/L）測值是ND，亦即「未檢出」（Not Detected），低於最大限值0.5。

經濟部能源署說明，烏山頭水庫水質相關檢測資訊公布在主管機關農業部農田水利署官網（https://www.iacna.nat.gov.tw/business/Articles?a=21250），水質檢測指標包含重金屬、氯鹽及離子界面活性劑等指標，今年7月最新一次監測指標顯示，烏山頭水庫水質正常、並無因為鋪設太陽光電，而有外界所關切的疑慮。

關於水質監測，經濟部進一步指出，環境部已建置「全國環境水質監測網」，本來就有針對全台水庫進行卡爾森指數、葉綠素、總磷等指標進行監控，每季公布一次。至於各界最關心的民眾用水，由於所有的水源轉化成自來水時，皆會進入淨水廠等地方處理，自來水公司官網上亦有公布全台各地區即時水質監測系統，針對濁度、餘氯及酸鹼度數值等數字進行公布，觀迎各界即時查閱。

有鑑於水體監測涉及多部會、資訊分散，為解決民眾查詢不便的問題，經濟部長龔明鑫今在立法院經濟委員會時承諾將由水利署統籌設立單一資訊平台，整合相關資料，提供民眾更方便的資訊查詢服務。

經濟部能源署補充，太陽光電板主要組成為矽，就是玻璃，遵循國際標準（IEC）驗證項目無毒且具耐久性，且太陽能板不會溶出有毒液體到水中，也不會用任何清潔劑清洗，僅用清水清洗保養，不影響水質，並重申，發展綠能是國家面對氣候變遷的淨零目標，產業亦有綠能的剛性需求，期盼各界對於光電的評論基於事實。

經濟部指出，另外僅烏山頭水庫水面型二期太陽光電的規劃，因地方政府未有同意函，經濟部早已同意暫緩推動，未納入目前光電設置案場計算，今日龔明鑫回應立委詢答時，也同意暫緩審查。

