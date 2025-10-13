受惠iPhone 17熱賣 中華電信9月營收創歷史同期新高

中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信9月自結合併營收為201.9億元，創歷史同期新高，稅後淨利為30.8億元，每股稅後盈餘（EPS）達0.4元。累計前9月，合併營業收入達1704.6億元，稅後淨利為294.1億元，每股盈餘3.79元。

中華電信表示，9月份整體合併營收較去年同期成長3.6%，創下歷史同期新高，主要動力來自強勁的手機銷售表現與子公司挹注，加上電信核心業務延續成長動能，寬頻與行動營收年增率皆續創3%以上佳績，推升本月營收再創同期新高。

行動服務業務方面，受惠5G升速方案廣受市場歡迎，以及新一波iPhone和安卓新機上市帶動高資費用戶增加，9月份月租型客戶數年成長1.2%至998萬戶。同時，月租型ARPU年成長1.6%至560元。此外，暑期旅遊旺季帶動預付卡及國際漫遊收入成長，整體行動服務營收年增率達3%。在寬頻業務方面，「速在必行3.0」方案持續帶動用戶升速需求，加上雙向1G速率方案接受度提升，300Mbps以上高速用戶數維持雙位數成長，進而推升固網寬頻ARPU年成長2.9%至813元，帶動寬頻業務營收年增率達3.3%，展現用戶結構升級與營收成長並進的成果。

中華電表示，雖受去年同期一次性專案認列的高基期影響，整體資通訊營收略減，但重點業務持續表現穩健。其中，IDC 與雲端服務受惠於客戶機房建置服務及設備代管需求不斷擴增，成長動能強勁，營收維持雙位數成長。此外，隨著企業對資料中心及網路安全防護意識提升，資安相關解決方案需求持續上升，帶動本月資安業務營收亦呈雙位數成長。甫於上月掛牌的集團子公司中華資安，9月營收更年增23.8%，展現國內資安市場蓬勃發展與中華電信布局成效。

