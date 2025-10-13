國產署公告國有房地包租6標30戶 年租金底價172.8萬

財政部國產署第4季公告國有房地包租6標30戶、年租金底價共172.8萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為活化閒置國有房地，增加住宅租賃市場供給，財政部國產署積極推動國有房地包租，第4季公告國有房地包租共6標30戶、年租金底價共172.79萬元，包括台北市11戶、新竹市3戶、新竹縣3戶、台中市3戶、台南市5戶、嘉義市5戶，此次首度推出新竹縣市標的，訂於11月27日辦理開標作業。

國產署表示，台北市11戶、年租金底價90.61萬元，均位於士林區，分別鄰近捷運士林站、士林運動中心、國立故宮博物院，交通便捷、區位良好；台中市3戶、年租金底價11.09萬元，分別鄰近台中捷運綠線、市場，公共設施完善且屋況良好；台南市5戶、年租金底價12.82萬元，分別鄰近台南火車站、台南應用科技大學，附近商家林立，生活機能便利；嘉義市5戶、年租金底價38.36萬元，均鄰近嘉義火車站，交通便利。

另，國產署首度推出新竹縣市標的，其中新竹市3戶、年租金底價13.16萬元，均位處市中心，鄰近城隍廟夜市，生活機能佳；新竹縣3戶、年租金底價6.76萬元，分別鄰近湖口交流道、尖石鄉公所。

國產署說明，相關招標資訊已揭露於北區、中區及南區分署網站，請包租業者把握投標期限，踴躍投標，並溫馨提醒包租業者投標前應先行參閱投標須知，檢齊相關投標應備文件，尤其須加入標租房地所在地同業公會並檢附有效的會員證書影本、代表人身分證明文件影本等，以免形成無效標。

