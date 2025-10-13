華航前3季營收1549.29 億元創新高

華航前三季營收1549.29億元。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航9月份合併營業收入為 158.75 億元，月減7.9%，年減0.8%，為歷年同期次高，其中客運收入87.67 億元，貨運收入 53.73 億元，較去年同期增加 2.01%；累計今年前三季營收 1549.29 億元，較去年同期增加2.62 %，寫下史上最高紀錄。

華航指出，10 月 26 日冬季班表開始，台北往返東京成田增為每日4班；日韓逐漸進入賞楓旺季，預估東京、首爾訂位可達 90%，緊接著 11 月還有銀杏可觀賞，火熱的楓紅與浪漫的金黃銀杏交織，預期也會衝高機票買氣。其他地區像是澳洲航線需求高且穩定，10月預估載客 90%以上。

貨運方面，華航表示，9 月市場整體價格持續上升，隨著第四季傳統旺季的到來，年底購物季可望帶動電商網購需求，預期將推升市場艙位需求，加上AI伺服器、半導體設備與產品暢旺，華航將充分利用客貨機運能，積極爭取高價貨源，期望在旺季期間持續衝刺營收及獲利。

