新壽稱T17、T18開發進度依計畫推進 簡舒培諷「空草皮1年可以賺2億」

台北市議員簡舒培說，中央一直幫忙的是有意投資的輝達，而不是坐地起價的新壽。（資料照，記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達海外總部有意落腳北士科T17、T18基地，因地上權問題卡關，新光人壽（新壽）日前喊話希望中央介入協助解決僵局，台北市副市長李四川曾表示，新壽是與市府在解約金上沒有共識，不理解為何要請中央介入。民進黨台北市議員簡舒培表示，新壽「50年預期收益」被罵太慘，最新聲明稱開發進度都依計畫推進，並無延宕，「難道空草皮一年可以賺兩億？」

簡舒培指出，新壽獅子大開口，想用一塊賤租而來、至今還在養草的空地，直接套利100億，導致輝達進駐北士科T17、T18卡關；在其他縣市虎視眈眈下，北市府轉而尋求其他合適的土地，包括松南營區、T12，就等輝達點頭。同時，經濟部也正在幫輝達盤點合適的土地。

請繼續往下閱讀...

簡舒培說，如果輝達真的跑了，不僅賤租土地的柯文哲是罪魁禍首，無能解決新壽情勒的蔣萬安也得負起責任，拿著一塊空地坐地起價的新壽，更勢必成為眾矢之的。因此，前幾天還在情勒市府、討要「預期收益」的新壽，現在轉而拖一直在旁協助的中央下水。

簡舒培表示，T17、T18的地上權從頭到尾都是新壽與北市府之間的問題，內政部能給予的法源依據已經給了，市府可以專案設定地上權給輝達，相關辦法的修正案，行政院也在最快速度同意備查。李四川已說明市府的立場是希望進行合意解約，但雙方目前卡在金額上談不攏。

簡舒培指出，新壽提出的解約金是繳納的租金與利息33億，以及「50年預期收益」107億，總共140億！可能是「50年預期收益」被罵太慘，新壽最新聲明聲稱「對於這兩筆土地的開發案，公司原本就有完善規劃，相關進度皆依計畫持續推進，並無延宕。」事實是，兩塊地現在就是空草皮，新壽難道要說：空草皮一年可以賺兩億？輝達總部這個忙，中央一定會幫，但幫的是真正想在台灣投資的輝達，而不是貪心不足蛇吞象的新壽！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法