長榮空服員抱病執勤過世 長榮航2年來因勞工超時工作8度遭罰

〔記者李靚慧／台北報導〕長榮航空驚傳空服員抱病執勤，返台後住院離世的事件，對此，勞動部指出，今日已與地方勞動局前往勞檢，並聯繫交通部民航局，了解是否符合《航空器飛航作業管理規則》等飛航安全相關規範。根據勞動部「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」，長榮航空自112年以來，短短不到3年，已因違反勞基法第32條第2項「延長工作時間超過法令規定」8度遭罰、金額達295萬元，金額最大一筆為今年7月1日遭罰100萬元。

勞動部今日指出，在獲報長榮航空空勤組員於服勤過程中意外病逝的不幸事件後，今日一早即由職安署北區職業安全衛生中心與桃園市政府勞動檢查處，派員至長榮航空實施勞動檢查。經初步了解，當事人確實於台灣時間9月25日自義大利返台班機上服務，並已反映有身體不適情形，但該組員在機上提供勞務過程、現場相關作業、與其他機上組員和主管的互動情形，是否有違反相關法規，仍需由職安署會同桃園市政府勞動檢查處，分別約訪當班空勤組員，以多方面角度還原釐清。

勞動部強調，若經確認長榮航空確有管理疏失，將依法開罰，並將持續追蹤改善情形，以杜絕類此事件再度發生。但長榮航空過去多次違反勞動法令，勞動部強調，未來將加強勞檢，要求法遵，並依法查處開罰。

根據查詢「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」，長榮航空自112年以來，短短不到3年，已因違反勞基法第32條第2項「延長工作時間超過法令規定」8度遭罰、金額達295萬元，分別為112年及113年均遭罰2次，今年以來已遭罰4次，金額最大一筆為今年7月1日遭罰100萬元，今年以來4次罰鍰累計已達265萬元。

勞動部強調，勞工如因傷害、疾病或生理原因有治療或休養的需要，依法即具有申請病假權利，如事前親自以口頭或書面敘明請假理由及日數，完備請假手續，雇主即應准假，並不具有准駁權。另，若為急病情形，勞雇雙方第一時間均應以勞工健康為最優先考量，請假手續得委託他人代辦。

