不敵中國品牌蠶食市場 歐洲8座汽車工廠面臨關廠危機

AlixPartners表示，歐洲汽車需求疲軟，加上比亞迪等中國競爭對手的出現，可能迫使歐洲汽車製造商關閉多達8座工廠，其中又以大廠斯特蘭提斯（Stellantis）的情況最糟。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，汽車業顧問公司 AlixPartners 表示，歐洲汽車需求疲軟，加上比亞迪等中國競爭對手的出現，可能迫使歐洲汽車製造商關閉多達8座工廠，其中又以大廠斯特蘭提斯（Stellantis）的情況最糟。

AlixPartners指出，在整個歐洲大陸，汽車工廠的產能利用率僅為55%，嚴重壓垮了汽車製造商的利潤，其中斯特蘭提斯的情況最糟，其產能利用率約為45%。

AlixPartners駐德國總經理皮歐泰克（Fabian Piontek）表示：「今年中國汽車製造商在歐洲的市占率將達5%左右，未來幾年，中國品牌將會吃掉歐洲品牌100萬至200萬輛的市場，重創歐洲車銷量。」

關閉汽車工廠的成本很高，而且需要與強大的工人代表進行長時間的談判。 AlixPartners估計，關閉1座擁有約1萬名工人的大型汽車工廠，將產生約15億歐元（新台幣534.1億元）的費用，且整個過程需要1到3年的時間。

經過數十年的成長後，由於需求尚未反彈至COVID-19疫情前的水準，歐洲汽車製造商正在大量裁員並限制產能。德國福斯集團本月關閉了位於德國茨維考（Zwickau）的工廠1週，而斯特蘭提斯則暫停生產菲亞特Panda和愛快羅密歐Tonale等車款的產線，但未說明何時復工。

歐洲汽車製造商協會（EAMA）的數據顯示，去年歐洲汽車交車量僅成長0.9%，達到約1300萬輛。 AlixPartners表示，到2030年，比亞迪和上汽集團旗下的名爵（MG）等中國品牌可能會占據10%的市占率，這將加大歐洲汽車製造商削減產能的壓力。

AlixPartners 表示，一般來說，當汽車工廠的設計年產量至少為25萬輛時，它們就能獲利。AlixPartners 指出，如果到2030年中國製造商在歐洲的年銷量達到200萬輛左右，那麼該地區就會多出約8座工廠。

在大多數歐洲國家，關閉整座工廠都很困難。在德國，福斯集團和賓士集團等公司監事會中的工人代表也可以阻止決策。

去年，福斯集團高層花了數月時間才與工會領袖就節省成本達成協議，並最終放棄了福斯集團在德國首次關閉工廠的計畫，最終協議包括削減產能和裁員3.5萬名員工。

AlixPartners顧問兼總經理傑瑞奇（Tom Gellrich）表示：「這是一個漫長的過程，高管需要說明關閉工廠是唯一可行的商業選擇。」

