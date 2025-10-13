momo、PChome前3季營收再衰 靜待雙11商機

momo富邦媒、PChome網家今日公告9月營收。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土兩大電商今日公告9月營收。momo富邦媒（8454）9月營收79.4億元，月減6.5%、年減3.73%，前三季累計營收為769.9億元、年減2.65%；PChome網家（8044）9月營收為29.1億元，月增6.2%、年減1.49%，前三季累計營收為258.81億元、年減2.54%。

momo今年營運一改連續11年成長的態勢，每月營收、累計營收都顯壓抑。該公司解釋，9月營收衰退主因是受強台影響，全台多地物流、出貨節奏放緩，短期買氣保守，加上電視購物用戶持續衰退，進而影響總體營收表現。

展望未來，momo也指出，若僅聚焦電商核心事業，平台商品交易總額（GMV）維持年增，線上交易動能穩健，且隨著iPhone 17新機上市、節慶買氣回升，第四季保持樂觀看法，預期在周年慶與雙11旺季推動下，將挹注整體成長動能。

儘管都是綜合電商，不過相較momo，過往PChome較為突出的強項在3C電子產品，也率先各家電商推出iPhone訂閱制等新服務，不過今年除各大電商、3C通路外，境外電商酷澎（Coupang）也成為蘋果官方授權經銷商，進一步稀釋商機。

