質疑新壽跟輝達簽MOU沒說實話 王欣儀：從頭到尾在玩拖延戰術

台北市議員王欣儀今天在市議會表示，據她了解，新壽在跟輝達簽署合作備忘錄時，恐怕根本沒說實話。（記者方賓攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕輝達最後能否落腳北士科，近日討論熱烈，台北市議員王欣儀今天在市議會表示，據她了解，新壽在跟輝達簽署合作備忘錄時，恐怕根本沒說實話，包括輝達不知地上權無法直接移轉，以及新壽談價碼時，也無告知若把T17、18中間要移除的道路納入計算，增加的使用面積需多付權利金，這已非合作雙方之間溝通是否清楚，而是涉及「隱匿與欺瞞」，也是輝達不想再與新壽合作、洽談的原因之一。

王欣儀指出，新壽歷次送審的變更設計圖，一改再改、越改越小、越改越醜，和原先送進都審的設計圖，完全是兩碼子事，變更幅度過大，然而自始至終，「輝達根本沒送過任何一張設計圖給新壽」。

請繼續往下閱讀...

王欣儀提到，新壽與輝達五月簽署MOU，當時大家以為新壽最後那份送進都審的設計圖，是為了輝達才改、量身訂做，修正後通過，結果事後證明並非如此，質疑新壽從頭到尾就是在玩「拖延戰術」。

她認為，新壽自己蓋不出來、營運不了、財物又有問題，故而想辦法拖時間，輝達和市府被玩弄於手掌，新壽還提出天價分手費，今早市府表示不反對進入協調程序，前提是新壽須先提出具體方案，倘若新壽又再獅子大開口、遲不拿出具體方案，市府有無設定明確期限？輝達有無告知願意等多久？

市長蔣萬安回應，輝達發函請市府協巡台北市其他適合土地，函文內容時間定在10月24日，已提供T12等土地，對方也在評估、研究中，這段期間各方也會提出選項，也正式啟動跟新壽之間的合意解約程序，盡力將輝達留在北市。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法