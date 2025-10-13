擴大稀土出口管制 美貿易代表：中國未知會美方、拒通話溝通

川習會是否登場，引發關注。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，美國貿易代表葛里爾（Jamison Greer）12日指出，在中國宣佈擴大稀土出口管制後，美國迅速聯繫中國，但北京「推遲了」。

他接受福斯新聞「週日簡報」（Sunday Briefing）節目訪問說，「我可以告訴你，我們沒有被知會，而當我們一從公開來源獲知該訊息後，便迅速聯繫中國進行通話，但他們推遲了」，他說，中國此舉是「奪取控制權」。

美國總統川普10日宣佈，對中國輸美產品課徵100%關稅，並自11月1日起對所有「關鍵軟體」實施新出口管制，以回應中國擴大稀土出口管制的行徑。

川普12日在社群媒體「真相社群」發文說，「備受敬重的習主席只是心情不好，他不希望國家陷入蕭條，我也不希望，美國想幫助中國，而非傷害中國」。

中國12日抨擊川普對中國實施的100％最新關稅，指控美國此舉是「雙重標準」，同時也對美國將更多中國企業列入貿易黑名單，對中國有關船隻收取港口費的行為表達不滿。

自川普1月重返白宮以來，美國與中國一直深陷貿易戰，隨著川普暗示可能取消與中國國家主席習近平會面後，全球金融市場暴跌。

葛里爾說，他認為隨著事情獲得解決，未來一週市場將趨於平靜。他說，本月底在南韓舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會期間，川習會仍可能登場。

