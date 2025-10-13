提早退休但還未到請領勞保年金年紀 你該轉繳國保嗎？

越來越多人選擇提早退休，許多勞工開始面臨一個共同的問題，是否應該轉繳國民年金（國保）以等待「雙年金」？（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著越來越多人選擇提早退休，許多勞工開始面臨一個共同的問題，當尚未達到勞保年金請領年齡，或不想因提前請領而被扣減時，是否應該轉繳國民年金（國保）以等待「雙年金」？

「雙年金」表面上看似能多領一些，但實際上這是許多人誤以為的「年金陷阱」。本文將透過案例與試算數據，帶你深入了解提早請領與延後請領，究竟哪種方式最划算。

案例一：勞工安麗已年滿60歲，勞保年資40年，投保薪資為最高的4萬5800元。近來安麗因工作不順心，打算退休，但又不希望年金被扣減，因此考慮先轉加國保，等到65歲再同時請領雙年金。

《情境一》安麗轉加國保，等到65歲一起請領雙年金

勞保年金：4萬5800元 × 40 年 × 1.55% ＝ 2萬8396元/月

國保年金：1萬9761 × 5 年 × 1.3% ＝ 1284 元/月

安麗月領金額：2萬8396元 + 1284元 ＝ 2萬9680元

以平均餘命80歲計算（領 15 年），安麗總領金額：2萬9680元 × 12 月 × 15 年 ＝ 534萬2400元

《情境二》安麗60歲提早請領勞保年金月領（扣 20%）

勞保年金：4萬5800元 × 40 年 × 1.55% × （1-20%） ＝ 2萬2717元/月

以平均餘命80歲計算（領 20 年），安麗可領到的勞保年金金額：2萬2717元 × 12 月 × 20 年 ＝ 545萬2080元

比一比：

差額：545萬2080元-534萬2400元 ＝ 10萬9680元

若再加上少繳的5年國保保費：1245元 × 12個月 × 5年 ＝ 7萬4700元 ，總差額達18萬4380元。

結論：

安麗若等到65歲領雙年金，反而比60歲提早請領少領18萬4380元。因此，若安麗已不打算再加保勞保、年資不再增加，建議應該在滿60歲時就直接請領勞保年金，而非轉加國保。

案例二：勞工建國55歲，勞保年資32年，平均投保薪資4萬5800元，他55歲退休時，選擇轉加國保。建國想知道他到底要60歲提出請領勞保年金月領，還是等到65歲再跟國保年金一起請領?

《情境一》建國60歲先領勞保年金月領，65歲再領國保年金

（1） 勞保年金：4萬5800元 × 32 年 × 1.55% × （1－20%） ＝ 1萬8173元/月

以平均餘命80歲計算（領 20年），建國能領到的勞保年金總額：1萬8173元 × 12個月 × 20年 ＝436萬1520元

（2） 國保年金：1萬9761元 × 5 年 × 1.3% ＝ 1284 元/月

以平均餘命80歲計算（領 15 年），建國能領到的國保年金總額：1284 元× 12個月 × 15年 ＝ 23萬1120元

建國總計可領到：436萬1520元+23萬1120元=459萬2640元

《情境二》建國從55歲加國保到65歲，65歲一起請領雙年金

（1） 勞保年金：4萬5800元 × 32年 × 1.55% ＝ 2萬2717元/月

以平均餘命80歲計算（領 15 年），建國能領到的勞保年金總額：

2萬2717元× 12個月 × 15年 ＝ 408萬9060元

（2） 國保年金：1萬9761元 × 10 年 × 1.3% ＝ 2569 元/月

以平均餘命80歲計算（領 15 年），建國能領到的國保年金總額：

2569元 × 12個月 × 15年 ＝46萬2420元

建國總計可領到：408萬9060元 + 46萬2420元＝ 455萬1480元

比一比：

建國60歲先領勞保年金（459萬2640元），比等到65歲再領雙年金（455萬1480元），多領4萬1160元。

從上述試算結果都可以看出，無論是像安麗60歲退休，或建國55歲退休，延後請領、轉繳國保，並不會領得更多。因此勞工只要確定自己不再工作、不再加保勞保，基本年資就已經固定。此時再延後請領，只是浪費時間，不僅無法增加勞保金額，反而因延後而「領得更少」。

