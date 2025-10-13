台股補跌跌破2萬7，投信看拉回增持台股部位。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕上週美股大跌，台股今日出現補跌效應，指數開盤一度下跌超過700點，隨後跌幅收斂，終場台股收在26923.42點，跌破27000點大關，下跌378.5點，跌幅-1.39%，成交量5839.7億元。保德信市值動能50 ETF（009803） 經理人張芷菱指出，隨近期指數持續創高後再度面臨美、中貿易緊張挑戰，預期本週台股波動度較放大，然在基本面與企業獲利面穩健的基礎下，建議股市拉回可適時增持台股部位。

張芷菱指出，經濟部表示台灣半導體所需含稀土產品主要由歐美與日本供應，直接衝擊較低，短期內台股可能受到指數創高後所帶來的獲利了結賣壓，以及美中貿易對立下所帶來的政策不確定性，使得股市波動度上升，然看好創新科技與核心產業的長期趨勢持續發展有增無減，以及企業獲利仍持續強化經濟基本面的強韌基礎，震盪期間反而適合分批加碼布局。

張芷菱分析，今日台股僅跌破5日均線，持續守穩在10日、月線之上，中長多架構不變，市場本週將聚焦晶圓龍頭大廠於本週四舉行的法說會，預估在AI晶片需求浪潮熱度不減，第4季及明年營收展望仍樂觀，有望對整體盤勢多頭將挹注新一波信心。

