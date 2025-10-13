3月已知市府態度不同意換約 游淑慧批新壽「霸王硬上弓」

台北市市議員游淑慧表示，市府三月早已明確告知新壽並表態，若因合併而使原公司消滅，不會同意新公司接手契約，但新壽仍「明知故犯」、根本是「霸王硬上弓」。（記者方賓照攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市政府今發公文給新光人壽共同合意終止契約，市議員游淑慧表示，市府三月早已明確告知新壽並表態，若因合併而使原公司消滅，不會同意新公司接手契約，但新壽仍「明知故犯」、根本是「霸王硬上弓」。

游淑慧指出，早在今年三月，原新壽在合併前，就曾按合約詢問市府，如果未來合併而消滅的話，跟市府現有的3項合作案，是否同意其變更契約主體，並非只跟北士科的T17、T18有關。

游淑慧提到，當時新新壽尚未合併、輝達跟新壽的合作備忘錄也還沒簽，顯示新壽早知市府態度，但仍依然硬幹，而非市府為了輝達去卡新壽。

她也強調，市府對所有企業一視同仁，契約規範一致、並無不公對待，包括BOT、地上權契約都有明文條款，促參法也有規定，合約主體不能因合併而任意變更。

市長蔣萬安說，輝達五月份宣布落腳北士科，市府三月就明確告知新壽市府的態度，至於和新壽交涉過程中，有無被霸王硬上弓的感覺，一切就事論事，他不會這麼說，但也不會被外界綁架。

