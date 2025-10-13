南亞科預期Q4獲利更有把握 明年將是不錯的一年

南亞科總經理李培瑛指出，第3季DRAM的平均價格季增4成多，第4季價格還會再漲，公司營運展望正面。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕南亞科（2408）今召開法說會，總經理李培瑛指出，第3季DRAM的平均價格季增4成多，第4季價格還會再漲，公司營運展望正面，比第3季把握度更高，毛利率與獲利將會持續改善，全年是否能轉虧轉盈，還要「繼續努力」，預期明年也會是1個很不錯的一年，近期客戶端對於長單需求熱絡，尤其DDR4供需缺口「有點大」，南亞科DDR4佔比重超過一半。

李培瑛表示，DRAM市場在2022、2023市場很不好，每1家供應商都虧損，2024年年中，受惠AI帶動高頻寬記憶體（HBM）需求增加，帶動相關產品價格回升快速。這次DRAM榮景來自AI需求維持強勁、非AI市場供給不足，帶動DRAM市場景氣明顯回升，AI及一般雲端伺服器DRAM需求持續擴大，預期2026年有機會維持成長，AI應用將逐步擴散至非雲端市場例如Edge、客製化。

在供給面，他說，主要供應商降低DDR4/LPDDR4產出，產能續轉HBM、DDR5/LPDDR5，DRAM資本支出主要在先進製程與高階產品，製造端庫存維持在健康水位。在需求方面，伺服器包括AI及高效能運算持續驅動HBM與DDR5的需求；PC、手機的新機帶動DDR5/ LPDDR5 搭載容量升級與更多AI應用； 消費型電子終端應用對DDR4/LPDDR4 的需求明顯增加。

就DDR4部分，李培瑛表示，部分應用市場雖轉到DDR5，但消費性市場應用仍在DDR4，將不會很快轉到DDR5，仍會停在DDR4為主；三大原廠多數產能已轉為生產DDR5與HBM，部分維持供貨一段時間，若產出的產能要再轉回DDR4很難，因生產線並非那麼可彈性調整。

他說，因中長期供給面縮減中，目前DDR4缺口「有點大」，南亞科目前產出比重，DDR4佔比超過一半，DDR5佔比1成、其他為LP DDR3與LP DDR4。

