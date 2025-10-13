葡萄王9月營收年減36％ 第四季拚旺季成長

葡萄王9月營收因去年基期較高，年減36%。圖為葡萄王總公司。（葡萄王提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內保健食品大廠葡萄王（1707）今（13）日公告9月合併營收7.9億元，月減10.8%，並較去年同期減少36%，累計前9月營收年減9.44%。葡萄王表示，去年同期子公司葡眾調整部分產品價格，帶動會員提前拉貨，使同期基期偏高，造成年減幅度擴大；若與過往同期相比，9月營收仍維持穩健，整體表現尚在合理範圍。

葡萄王指出，今年大環境與政策不確定性持續影響客戶下單態度，但衝擊已逐步減輕。隨著年底新品上市以及市場進入傳統旺季，營收表現可望維持旺季應有動能。展望未來，公司看好多元成長潛力，包括關係企業葡眾馬來西亞市場的啟動、國際市場代工需求穩健成長、台灣自有品牌新品推出，以及上海葡萄王因基期降低帶來的成長效益。整體而言，公司將努力維持營收及獲利水準。

葡萄王表示，延續國內外代工業務穩定的出貨動能，9月代工業績較去年同期成長29%，累計1－9月年增58%。在自有品牌方面，機能飲料藉由超商聯名卡及中元節慶活動多管齊下，銷售表現倍數成長；保健食品雖受檔期差異影響區間出貨，但整體市場實銷仍維持熱絡，綜合代工與品牌通路的推升效益，帶動台灣品牌9月營收年增3.18%，累計前9月年增14.98%，展現品牌布局的成效。

直銷通路葡眾因去年同期調價前的提前拉貨效應，基期偏高，致使9月營收年減41.77%。不過，隨著第四季產業旺季到來，加上新劑型即將上市及女性會員導向商品的推出，營收表現樂觀可期。

至於轉投資的上海葡萄王9月營收年減16.68%，雖大環境消費力仍疲軟，但近期積極配合代工大客戶需求，進行產線優化升級，計劃在Q4安排試產一款果蔬風味碳酸飲料，爭取於2026年Q1正式量產，預期將可穩定提升碳酸產線的稼動率。

