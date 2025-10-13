保瑞擬用老股發行一級ADR 進軍美國資本市場

保瑞藥業擬發行一級ADR，進軍美國資本市場。圖為保瑞董事長盛保熙。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕跨足國際的保瑞藥業（6472）今日公告，董事會通過擬辦理就已發行股份參與發行海外存託憑證於美國店頭市場（OTC）掛牌交易，正式啟動 Level 1 ADR（一級ADR）計畫，待台灣金管會與美國證券交易委員會核准後，有望於明年第一季於美國店頭市場正式掛牌交易。

保瑞擬以每單位一級ADR預計表彰保瑞普通股0.2股，總表彰單位上限不超過已發行股份總數10%發行。保瑞董事長盛保熙表示，一級ADR的發行象徵保瑞在實現全球化營運的同時，也正式邁向國際資本市場的重要里程碑；此舉亦將使海外員工能以ADR形式持股，強化全球人才的歸屬感與長期承諾。

保瑞今日同步公告9月營收為17.2億元，月增25.8%、年減15%，累計1~9月營收較去年增長11.8%。保瑞表示，9月CDMO（委託開發暨製造服務）業務延續8月的動能持續增長，馬里蘭州針劑廠產量已超越去年，Flex Pro新產線的客戶亦已投產。

至於保瑞全球銷售業務則已於9月恢復正常供貨，雖然學名藥的壓力仍大，惟以Vigabatrin為首的專科用藥系列增長強勁，預期隨著部分自售學名藥藥品自美國轉出生產，產品組合優化有望提升毛利率；而保瑞仍持續視特殊學名藥第四季取證為學名藥後續成長關鍵。

