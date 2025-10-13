拓展多元市場9月營收回溫 溢泰：藉商用淨水調整營運重心

拓展多元市場，溢泰憑藉商用淨水調整營運重心。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕溢泰（7818）9月營收10.02億元、月增6.02％，年減14.25%。受到北美消費趨於保守與關稅議題影響，銷往美國的金屬製品出現微幅衰退，為降低單一市場的衝擊，溢泰積極開發北美以外其他市場；同時，淨水產品也調整策略，強化商用客戶需求，加速推升業務成長。

溢泰於今年2月登錄興櫃，核心業務分為淨水產品、金屬製品及工業水處理系統三大系統。淨水產品涵蓋RO系統、桌上型淨水器與商用高流量過濾系統，應用於住宅、商業及工業場景；金屬業務專精於高規格車載裝備的設計與研發及多功能家具，客戶涵蓋美系、日系、歐系、中系等知名大廠；工業水處理則針對電子半導體及食品加工等高標準產業，提供全面性的淨化及循環解決方案。

請繼續往下閱讀...

溢泰集團執行長林于鈞指出，今年以來北美消費市場疲弱，主因在於高通膨持續侵蝕家庭購買力，連帶壓抑金屬產品的訂單需求，目前已與多家中國車廠洽談OEM合作，並加強開發中國本土市場，同時，針對不需車廠認證的金屬產品訂單，也已轉由台灣廠區生產，以因應中美貿易摩擦與關稅衝擊。

除金屬業務調整外，林于鈞也說，家用淨水產品同步拓展版圖，積極延伸至歐洲及其他非美國市場，強化營收結構的抗風險能力。在中國南京廠淨水產品部分，憑藉ODM 製造、開發平台與商用淨水器三大業務主軸，今年營收表現優於去年，全年營收可望創下歷史新高，主因來自中國政府國補政策帶動家用與商用淨水器的大幅成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法