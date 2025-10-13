台股早盤跌逾800 凱基投顧：看好台股盈餘上修 趨勢未反轉

凱基投顧指出，在AI族群帶動下，台股今明年盈餘展望上修。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股今（13）日受美股連假間重挫的拖累，早盤跌逾800點，一度跌破27000點大關，最低觸及26470.44點，尾盤跌幅收斂，僅下跌336.2點。面對市場震盪，凱基投顧提醒，在AI族群強勁的盈餘動能驅動下，台股整體盈餘展望已向上修正，呼籲投資人持續聚焦AI族群，並將短期震盪視為「漲多拉回」的健康調整，而非趨勢反轉的訊號。

凱基投顧今日發布最新報告指出，AI相關企業對台股整體盈餘的貢獻度已超過6成。在AI股的帶動下，台灣科技產業正處於一個強勁的上升週期，為股市提供堅實的基本面支撐。根據凱基投顧的預估，台股今明兩年的盈餘展望將跟隨向上調整，2025年台股整體盈餘預估從年增10%上修至年增11%，2026年則從年增11%升至年增17%。AI族群2025年盈餘年增率修正後為37%，2026年則升至20%。

請繼續往下閱讀...

盈餘上修的動力除了來自Amazon等超大型雲端服務供應商（CSP）的訂單成長，Oracle、CoreWeave、Nebius等中小型CSP扮演的角色也日益重要。凱基投顧分析，這些中小型CSP近期陸續與OpenAI、Meta、Microsoft等AI巨頭簽訂長期合約，大幅提升了台灣AI供應鏈訂單的穩定性與可預測性。

針對市場對股價高漲的擔憂，凱基投顧表示，在盈餘加速成長的背景下，台股本益比的適度擴張是合理的，反映了市場對未來成長性的正向預期，而非泡沫化的徵兆。

凱基投顧分析，雖然短期內市場可能面臨包括川普政策不確定性、美國聯準會利率政策變數，以及股價漲多後的技術性修正需求等風險因素，但只要盈餘上修趨勢不變，這些震盪多屬於健康的「漲多拉回」，建議投資人應持續聚焦散熱、網通PCB、電源供應器、銅箔基板、導軌等具有顯著規格升級的AI相關族群，並可在市場修正期間分批進場。

至於非AI股方面，考量其基本面相對疲弱，建議謹慎選股，可挑選具備政策支撐的產業，例如軍工/航太、金融與餐飲等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法