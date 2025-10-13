「每週工作38小時無法成就偉大」矽谷CEO揭成功秘訣挑戰巴菲特觀點

Cerebras執行長費德曼（見圖）挑戰工作與生活平衡的概念，他認為卓越需要全心投入。他強調每週38小時工作需要堅持不懈的奉獻精神。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在這個「安靜辭職」和「工作與生活平衡」的話題佔據職場文化的時代，作為挑戰輝達市場霸權的AI晶片新創Cerebras執行長費德曼（Andrew Feldman）用一句既煽動又充滿激情的言論挑戰了這種說法，並揭示成功秘訣。他說：「每週工作38小時無法成就偉大」。巴菲特的「工作與生活平衡」建議並非總是對的。

Cerebras Systems並非一家普通的新創公司，它是矽谷的挑戰者，在全球AI晶片競賽中挑戰輝達的主導地位。費德曼將自己描述為這場現代科技對決中的「大衛」，與巨人「歌利亞」（輝達）展開較量，並表示這樣的使命需要「分分秒秒」的奉獻精神。

費爾德曼說：「你無法用微薄的努力去對抗現狀，去對抗那頭800磅重的大猩猩」；「要成就偉業，你必須全心投入。而這種投入不是時間的一部分，而是始終如一的。」

他的觀點描繪了一幅基於執著，而非平衡的領導力圖景。這種領導力長期以來一直定義著矽谷最不懈創新者的創業精神。

當被問及股神巴菲特（Warren Buffett ） 所倡導的「保持工作與生活平衡」的著名主張時，費德曼提出了一個尖銳的反問：「巴菲特或他已故的合夥人查理·芒格 （Charlie Munger） 會更願意投資於由六點下班的創始人領導的公司，還是由那些『充滿激情，晝夜工作』，排除萬難，全身心投入到他們的事業中的創始人之心？」

這是兩種成功哲學的鮮明對比，一種是建立在永續性和冷靜的計算之上，另一種則以熱情和犧牲為動力。費爾德曼強調：「如果你想成為偉大的人，你就必須付出努力」。

