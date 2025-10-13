蘇一峰稱烏山頭光電板用藥水洗 台汽電提告：求償賠款全捐出

台北市立聯合醫院胸腔內科醫師蘇一峰指稱，清潔工人直接以藥水清洗烏山頭水庫光電板，導致水質差。（記者廖家寧翻攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台北市立聯合醫院胸腔內科醫師蘇一峰近日在臉書發文指稱，烏山頭水庫自建置光電板後，水質排名全台倒數，原因在於清潔工人直接以藥水清洗光電板。對此，台汽電今（13）日表示，今已針對造謠者提出刑事告訴，未來亦將硏議附帶民事求償，求償所得賠款將全捐給台南地區弱勢團體。

蘇一峰昨日又在臉書發文辯稱，只看政府水質報告，根本無法得知到底有沒有清潔劑的使用，值得一提的是，烏山頭水庫從111年開始架設光電板起，連續兩年水質透明度是台南幾個水庫的最後一名，更酸說「連續兩年的水質差只是剛好啦，畢竟政府聯合廠商要告人了！」

台汽電表示，針對在網路造謠本集團所屬烏山頭水庫光電板「清潔工人直接用藥水清洗」一事，台汽電已在今日上午派員至士林地方檢察署遞送刑事告訴狀，針對造謠者提起告訴，亦再次呼籲各界切勿受不實謠言誤導。

台汽電再次聲明，集團旗下公司在清洗烏山頭水庫光電板均直接汲取湖水進行沖洗，從未使用任何藥水或藥劑清洗，籲請各界人士及媒體勿再以訛傳訛。

台汽電表示，針對本案除提刑事告訴外，未來亦將硏議配合提起附帶民事求償，求償所得的賠償款項，將悉數捐贈予台南地區弱勢團體。

