快上車！5箭齊發金價飆新天價 下1個目標價曝光

金價大漲再創新高！5箭齊發下1個目標價曝光。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易升溫、地緣政治風險升級、聯準會降息預期以及多國政治亂局共同作用下，黃金週一大漲41美元，飆抵4059.87美元新天價，專家表示，4利多下，加上貴金屬的比重在投機者的資產和中央銀行的黃金和外匯儲備中，已經超過了歐元的比重下，金價將飆升至8500美元。

外媒報導，中國10月9日宣布自12月起強化稀土出口管制，擴及含中稀土與技術產品，美方視為挑釁。川普隨後宣布11月起對中商品加徵100%關稅並限制關鍵軟體出口，不僅引發股市重挫，美元指數也跟著跳水，上週五大跌0.5%至98.82，美元疲軟進一步降低了海外買家購買以美元計價黃金的成本。

獨立金屬交易商Tai Wong一針見血地指出，貿易戰升級將打擊美元，從而利好避險資產。

受此激勵，週一亞洲交易時段，黃金現貨每盎司一度來到4059.87美元，再刷新天價，上週創下4059.05美元紀錄，截至台北時間11點22分，報4049.4美元，漲31.1美元或0.77%。

展望未來，雖因美國政府停擺而缺乏經濟數據，但紐約聯儲和費城聯儲的製造業報告，以及聯準會主席鮑爾在週二的討論，將成為關鍵焦點，此外，國際貨幣基金組織和世界銀行年度會議，也可能釋放政策信號，本週金價走勢仍以看漲為主。

資產策略國際公司（Asset Strategies International）總裁Rich Checkan表示，「市場正在上漲」，「你不需要看得很遠就能發現目前的勢頭明顯有利於多頭。只需看看上週五從前1個交易日黃金和白銀的大幅獲利回吐中恢復過來的情況。１天之後，就像什麼都沒有發生過一樣。」

Checkan進一步補充，中東的脆弱和平、烏克蘭再次遭受無人機和飛彈襲擊、美國政府持續關門、美元疲軟及聯準會月底又將進行1次降息，很明顯黃金將走向何方。

FxPro的高級市場分析師Alex Kuptsikevich認為，黃金價格本週可能會進一步上漲。

「當貨幣和股票依賴於總統和政府的行動時，貴金屬則不受影響，」他說。「因此，政治動蕩迫使投資者將它們用作避險資產。今年迄今為止黃金52%的大幅上漲始於４月，當時美國在解放日實施了關稅。由於美國政府關門、法國的政治危機以及日本領導人的更替，這一漲勢得以持續。」

Kuptsikevich指出，黃金每盎司價格上漲超過4000美元，不僅僅是由於法定貨幣的疲軟，還有投資組合結構發生了板塊移動，以及由於政府的揮霍無度而引發的對金融危機的擔憂。

貴金屬的比重在投機者的資產和中央銀行的黃金和外匯儲備中，都在增加，這一指標已經超過了歐元的比重，根據Eurizon Capital的數據，如果這一比例等於美元的比重，每盎司的價格將飆升至8500美元。

