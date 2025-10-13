焦點股》金居：大股東申讓 股價低迴

金居董事長李思賢看好公司未來高階銅箔發展。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔廠金居（8358）今年以來股價飆漲，大股東華榮（1608）上週公告申讓1950張金居，以華榮持有7812張計算，申讓比重約25%，今日碰上台股重挫，又有大股東賣股利空，金居早盤股價一度被摜至跌停215元。

截至10:02分左右，金居股價大跌8.60%，暫報218元，成交量逾2.9萬張。

金居受惠高階銅箔出貨增加，9月合併營收6.71億元，月增1.4%、年增15.3%，自結9月每股稅後盈餘0.42元，年增高達90.9%。金居累積今年前9月合併營收57.1億元，年增11.6%。

金居已在8月陸續調漲銅箔代工價，更全力鎖定高階銅箔，看好高階銅箔比重可望明顯提升，該公司目前已成功開發多種差異化銅箔系列，包括HG系列、SLD系列、RG系列、HVLP系等，並已廣泛導入高頻高速、AI伺服器、汽車電子及先進封裝應用。

