焦點股》華通：基本面佳 開低急拉

〔記者卓怡君／台北報導〕在蘋果iPhone 17手機大舉拉貨，加上智慧眼鏡、低軌道衛星LEO產品，以及交換器、伺服器等產品穩定出貨帶動下，HDI板華通（2313）9月合併營收創近35個月新高，外資自8月起一路大買華通，截至本月9日為止大買張數高達17.58萬張，今日台股因美中貿易戰升溫大跌，華通股價早盤開低跌近5%後隨即出現買盤大舉進駐，股價急拉，迅速翻紅，一度大漲近3%，股價再創2024年7月以來波段新高。

截至9:25分左右，華通股價上漲2.53%，暫報89.2元，成交量逾3萬張，上下震幅約7.93%。

華通表示，公司循序漸進進行產品開發，每一階段的主力產品，如消費性電子以及衛星產業，都陸續開花結果，打下穩固基礎，公司在AI伺服器和光通訊領域也不會缺席，利用全球HDI領導地位、跨區域的產能布局，積極推進關鍵客戶在系統性產品用板，例如OAM加速卡、AI SERVER伺服器、高階SWITCH交換器、光通訊（光模塊、CPO）等領域的合作，目前已有許多客戶的產品進行認證、規劃量產出貨，將可為公司下階段的成長增添新動能。

