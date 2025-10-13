焦點股》鴻海：開盤重挫 低接買盤強勁

美系外資預期，鴻海2025年第四季與全年營收將維持雙位數成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普於台灣國慶連假期間，不滿中國決定進一步針對稀土做出出口管制措施，揚言11月起對中國祭出100%疊加關稅，今日台股開盤一片慘綠，其中鴻海（2317）跳空開在210元，大跌5.46%，截至上午9時8分暫報213.5元，跌幅收斂至3.61%，成交量2萬5411張。

美系外資預期，鴻海2025年第四季與全年營收將維持雙位數成長，主因AI伺服器需求強勁，成長動能來自新增客戶、參與美國星門計畫，以及與甲骨文（Oracle）、軟銀（SoftBank）的合作關係與合資布局；同時，鴻海投資東元（1504）擴建L11+廠房，有助於承接未來3至4年的主權AI基礎設施訂單。

美系外資認為，鴻海有望在輝達GB200、GB300伺服器與未來先進產品機會當中，繼續擔任輝達主要合作夥伴，AI伺服器優化的產品組合，將有助緩衝消費性產品波動。同時，憑藉規模與垂直整合優勢，鴻海有機會在全球一線雲端服務供應商（Tier-1 CSPs）與主權AI專案中持續擴大市占表現，預估鴻海今年GB系列機櫃出貨1萬至1.1萬台，明年增加至2.2至2.3萬台。

