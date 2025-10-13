高雄市平均房貸期數達27.3年 六都最長

高雄市平均房貸期數達27.3年。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕高雄市購置住宅貸款平均貸款期數達328期，換算平均貸款年限達27.3年，居六都最長。

根據內政部不動產資訊平台統計，今年第1季全國的購置住宅貸款平均貸款為319期，換算為26.58年，其中高雄市的購置住宅貸款平均貸款期數達328期、換算為27.33年，高於全國平均值，房貸期數居六都最長。

請繼續往下閱讀...

2020年第1季時，高雄市購置住宅貸款平均貸款期數為278期，經過4年後，房貸期數延長了50期、換算約4.1年，購屋者背負房貸的時間持續延長，若35歲民眾今年才購屋，要到62歲才能把房貸繳清。

此外，今年第1季高雄市購置住宅貸款平均貸款成數為61%，換算購屋者平均要籌得39%的自備款，隨著房價持續攀高，想購屋民眾不僅自款提高，背負房貸年限也持續延長。

房貸人士指出，越來越多購屋者申請房貸年限都傾向設定30年，幾乎與職場工作年限相當，期間可能經歷好幾次景氣循環，提醒在背負房貸的期間務必做好財務規劃、嚴格執行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法