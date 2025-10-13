焦點股》台積電：失守1400大關 市值日縮水逾1兆元

台積電股價失守1400大關，市值日縮水逾1兆元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美中貿易戰火再度升溫，衝擊美股四大指數10日全面重挫，台積電ADR暴跌6.41％，台積電（2330）今股價失守1400元大關，以1390元開盤，大跌50元、跌幅超過3%，市值降至36.04兆元，日縮水達1.29兆元。半導體類股跌幅逾3%。

中國上周宣布，自11月8日起實施稀土出口管制。川普政府也強硬回擊，自11月1日起對中國進口商品全面加徵100％關稅，並將關鍵軟體列入出口管制名單。美中貿易戰火再度升溫，導致美股大跌。

中國這次新增管制銪、鈥、鉺、銩、鐿等五類中重稀土金屬、合金及相關製品，並同步擴大相關管制最終用途，涵蓋研發、生產14奈米及以下邏輯晶片、256層以上儲存晶片，還有製造上述製程半導體生產設備、測試設備或研發具有潛在軍事用途的人工智慧等，未來相關項目都需逐案審批。

業界認為，中國過往也有多次實施稀土限制，但可透過不同國家管道可取得，目前對半導體業尚未造成影響，後續影響還待觀察。

台積電國慶連假前收1440元新天價，外資賣超1502張，為連三賣。但值台積電法說會將於本周四登場，外資紛相繼調升台積電目標價，最高達1800元，顯示面對美中緊張情勢升溫，法人仍看好台積電營運前景。

