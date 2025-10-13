羅伯特清崎：史上最大崩盤即將來臨 嬰兒潮世代恐失去退休金

羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）示警，今年將迎來史上最大經濟崩盤，嬰兒潮世代的退休金將被徹底抹去。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）週日（12日）示警，今年將迎來史上最大經濟崩盤，嬰兒潮世代（1946年至1964年之間出生的一代人）的退休金將被徹底抹去。

羅伯特清崎週日在社交平台X發文指出，他在《富爸爸教你預見經濟大未來（Rich Dad’s Prophecy）》一書中就說過，世界歷史上最大的一次崩盤即將到來，而那場崩盤將在今年發生，嬰兒潮那一代人的退休金屆時將被徹底抹去，很多人將無家可歸，或被迫住在自己孩子的地下室，真的很可憐。

請繼續往下閱讀...

羅伯特清崎表示，他一直在告訴願意聽的人，不要再存那些紙本資產（像是現金、股票這類印出來的東西），應該投資在真正的實體資產（real assets）。

羅伯特清崎稱，他多年來一直在說「儲蓄的人最後會是輸家」，因為通貨膨脹會讓你的現金越來越不值錢，最後變成一堆廢紙。

羅伯特清崎提到，這些年他一直主張要持有黃金、白銀、比特幣，最近他也加入了以太幣（Ethereum），並認為白銀和以太幣是目前最值得關注，因為它們不只是能保值，還在產業裡有實際用途，而且現在的價格還不高。

羅伯特清崎建議投資人去研究一下白銀和以太幣的優缺點、用途，看看支持和反對的人怎麼說，然後再依照自己的判斷與財務智慧做決定。

羅伯特清崎認為，唯有這樣做，投資人才能真正提升自己的財務智商，變得更有錢、更聰明。

