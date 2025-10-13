丈夫「好心做壞事」! 遺囑上「1句話」竟讓77歲妻子陷破產悲劇

丈夫遺囑的1句話，讓妻子在年老時陷入破產悲劇。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕丈夫生前一句「我會依法留下財產，妳不用擔心」成了妻子悲劇的開端。日本一名77歲婦人，雖繼承先生過世留下約3000萬日圓（約新台幣近605萬元）的房產、一年僅80萬日圓（約新台幣16萬元）的年金，卻因「依法定繼承比例」撰寫的遺囑，喪失現金收入來源，最終陷入年老破產的境地。

日本理財專家指出，法律上的「公平」不等於生活上的「安全」，真正的遺產規劃應以仍在世的伴侶生活為核心。

請繼續往下閱讀...

根據報導，丈夫A先生與妻子結婚數十年，共育2子。A先生一生勤奮，在中年時自立門戶成為社會保險勞務士，事業穩定後累積了約5800萬日圓（約新台幣1169萬元）資產，其中現金與股票約2800萬日圓（約新台幣564萬元）、房產價值約3000萬日圓，太太在家照顧家庭，僅靠年金維持生活。

A先生在80歲時辭世，臨終前安慰妻子已經「依法立好遺囑」。遺囑內容將自宅留給妻子，所有現金與股票則平均分給2名子女。行政書士依據A先生的要求，以「法定相続分」為基礎起草遺囑，即配偶一半、子女平分另一半。這份遺囑看似合理，卻未考量妻子的實際生活需求。

A先生去世後，妻子發現自己只擁有房子與微薄的年金。由於丈夫為自營業者，並無遺屬年金給付可領，加上其年事已高，並無收入來源也沒有積蓄，導致她的年老生活陷入困境。

日媒報導，這位太太所繼承的房屋雖有價值、卻難以變現，賣屋離開熟悉的環境對年邁的她而言，幾乎不可能。

專家指出，這起案例凸顯了日本家庭普遍的問題，由丈夫掌控財務、妻子對家中資產缺乏了解，加上對「法定相続」過度信任，導致遺產分配雖符合法律，卻破壞了遺族的經濟穩定。若A先生在生前透過諮詢專家，便可確保妻子擁有足夠現金流，避免陷入貧困。

日本理財顧問強調，遺產規劃不只是依法分割財產，而是要讓留下來的人能安穩度過餘生。在日本超高齡社會中，單身的高齡女性已超過550萬人，在法律上兼顧生活保障，成為越來越多的日本家庭不得不面對的事情。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法