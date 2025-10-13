房子、現金都不要！58歲男因妻子「1句話」 寧願付出「巨額代價」也要離婚

58歲的德正因妻子1句“你的父母都是垃圾，你的朋友也是垃圾。”埋下離婚種子。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕為了換取自由，寧願付出「巨額代價」也要離婚，58歲的德正（化名）因早年出軌，此後每天遭妻子辱罵，然而20年前某天，妻子竟然說了“你的父母都是垃圾，你的朋友也是垃圾。”在聽到這句話，德正確信自己不能和這個人共度餘生，於是當孩子們都已經獨立，德正堅決提出離婚，並在他同意把市值4000萬日圓的房子，與2000萬日圓存款的一半全給妻子，終於換得離婚，並重新開始為自己而活。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，德正自嘲說，「這段婚姻很久以前就破裂了…」。德正說，也許一開始就是我的錯……不過現在沒關係了。從現在開始，我要為自己而活。

請繼續往下閱讀...

德正和54歲妻子清美（化名）結婚30年了，清美是全職家庭主婦。兩年前，他們還清了房貸，最小的孩子也搬離獨立生活了。從社會角度來看，這對夫妻應該過著悠閒舒適的生活，但德正卻不這麼認為。

德正和清美在工作上相識，交往1年後結婚，起初兩人相處融洽，但結婚5年後，德正出軌了，兩人的關係逐漸變得無法挽回。

當清美發現先生出軌後，德正跪地道歉，然而，清美不聽勸告，反而要求對方賠償，她向對方索要了數十萬日圓的賠償金，並讓德正以賠償為由，將100萬日圓（約新台幣21萬元）轉入自己的帳戶。

然而，事情並沒有就此結束，清美一直對金錢痴迷不已，她開始用金錢勒索德正，每當他做了令她不悅的事情，比如回家太晚或不打掃廁所，她就說是「罰款」。之後，清美用這些錢揮霍無度。

每當德正開口說話，她都會攻擊他，提起他過去的不忠，德正被逼到絕境，反覆提起離婚，但她每次都打斷他，說：“你沒有資格要求離婚。”

儘管德正每天都遭受辱罵，但他還是決心過好自己的婚姻生活，他說：“這最終都是我的錯。只要我能和孩子們一起生活，我就會忍受。”

然而，20年前的某1天，清美在因1件小事而起的口角中說出了這樣的話：“你的父母都是垃圾，你的朋友也是垃圾。只有我是理智的。”

聽到這句話，德正確信自己不能和這個人共度餘生，於是當孩子們都已經獨立了，德正毅然決定離婚。

因此，當德正提出離婚時，妻子生氣說：“我早就跟你說了，你沒有資格這麼說！”

不過，德正平靜地回應道：“我已經賠禮道歉了，你之前對我的言語侮辱，已經等同於精神虐待，且你已向我要求賠償了。”

最後，他提出1個折衷方案：“你只要錢就行了，對吧？這樣的話，我們就好好分割財產吧。”

然後清美的態度突然軟化了。“是啊，以後這樣互相敵對的生活確實會很累。”清美隨後同意離婚，並強調說：“這都是你的錯！我會拿走你所有的財產。”

由於夫婦的資產是目前市值4000萬日圓（約新台幣840萬）的自住房產和2000萬日圓（約新台幣420萬元）的存款，沒有負債。

為了順利離婚，最後德正將房子及1000萬日圓的存款，全給了妻子。

兩個兒子在得知父親離婚的原因後，表示理解，並說：“爸爸，您忍耐了這麼久。”

離婚後，德正搬進了工作單位附近的1間公寓，房租10萬日圓。他高興地說，大兒子有時會過來和孫子們住在一起。

德正的公司規定退休年齡是65歲，他表示，如果願意的話，還可以透過再就業制度工作到70歲。他的退休金預計在1800萬日圓（約新台幣378萬元）左右，但只要還在工作，就不用動用這筆錢，也能維持生活。

雖然，從65歲開始可以領取的每月退休金為19萬日圓（約新台幣3.99萬元），但由於失去了房子，他正在考慮在工作期間推遲領取退休金，以增加退休後的收入。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法